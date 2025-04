Große Namen in Hannover: Kurz vor der Kanzlerwahl werden neben Olaf Scholz auch Bundespräsident Steinmeier und Angela Merkel beim evangelischen Kirchentag erwartet.

In Hannover laufen die Vorbereitungen für den evangelischen Kirchentag, der am Mittwoch beginnt.

Hannover - Der evangelische Kirchentag in Hannover bekommt mit dem geschäftsführenden Bundeskanzler Olaf Scholz einen weiteren prominenten Gast. Der SPD-Politiker wird einen seiner voraussichtlich letzten Termine im Amt am Freitag (11.00 Uhr) auf dem Messegelände absolvieren. Geplant ist ein Interview mit dem Titel „Zuversicht in herausfordernden Zeiten“.

Nur vier Tage später, am 6. Mai, könnte CDU-Chef Friedrich Merz als neuer Kanzler gewählt werden. Merz stand anfangs selbst auf der Teilnehmerliste des Kirchentags, hat aus Termingründen aber inzwischen abgesagt.

Zur Eröffnung am Mittwoch wird unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Niedersachsens Landeshauptstadt erwartet. Zu den weiteren Gästen der fünftägigen Veranstaltung zählen die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel, der frühere Bundespräsident Christian Wulff, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die Klimaaktivistin Luisa Neubauer sowie die Musiker Joy Denalane und Max Herre. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 100.000 Besuchern mit Tickets für das Programm.