Lüneburg - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am 27. April (12.00 Uhr) in Lüneburg zu einem Bürgerdialog erwartet. Der SPD-Unterbezirk hat ihn zu der Veranstaltung mit Ehrenamtlichen, Vereinen und Verbänden in die Ritterakademie der Hansestadt eingeladen. Es gibt 200 Plätze für Teilnehmer. Aus den Fragen der Bürger und Bürgerinnen solle sich ein reges Gespräch ergeben, sagte der Bundestagsabgeordnete Jakob Blankenburg am Mittwoch. Angesichts der weltweiten Sicherheitslage werde es Einlasskontrollen geben. Für alle, die keinen Einlass finden, werde auch ein Livestream angeboten. Zuvor hatte die „Landeszeitung“ berichtet.