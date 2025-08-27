Bei offiziellen Terminen, aber auch privat, hat Olaf Scholz den Nikolaisaal in Potsdam besucht. Der Ex-Kanzler erinnert sich vor allem gern an eine Veranstaltung dort.

Potsdam - Der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dem Potsdamer Konzerthaus Nikolaisaal zum 25. Geburtstag gratuliert. „Du bereicherst das Leben in unserer Stadt“, sagte der Wahl-Potsdamer beim Portal Instagram an den Nikolaisaal gerichtet. Unvergessen sei für ihn ein Gespräch mit der Autorin Juli Zeh im vergangenen Jahr dort unter dem Motto „In Zeiten des Umbruchs“, wo es auch darum gegangen sei, warum man in der Politik nicht nachtragend sein soll.

Der Ex-Kanzler sagte, er sei auch abseits offizieller Termine gern im Nikolaisaal. Die Veranstaltungsstätte schrieb, Scholz sei „treuer Gast bei unseren Jazzkonzerten“.

Der Nikolaisaal Potsdam, der im Jahr 2000 als modernes städtisches Konzert- und Veranstaltungshaus öffnete, feiert das Vierteljahrhundert mit einer Jubiläumswoche. Dabei liest am 3. September die Schauspielerin Katja Riemann („Bandits“) „Babettes Fest“ von Tania Blixen, sie wird musikalisch begleitet vom Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt. Die Veranstaltungsstätte bietet Konzerte - von Jazz, Schlager und Weltmusik bis Klassik - sowie Lesungen.