Bremerhaven - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die erste Wasserstofftankstelle in Bremerhaven eröffnet. „Wasserstofftankstellen wie hier entstehen überall in Deutschland und trotzdem bleiben sie alle immer noch Pionierprojekte“, sagte der Kanzler. Solche Projekte seien nur mit unternehmerischem Ehrgeiz und in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung möglich. In Bremerhaven beginnt nun ein Testbetrieb, ab März wird die Tankstelle für alle geöffnet, die ein entsprechendes Wasserstoff-Auto haben.

Klimafreundlicher Wasserstoff an der Zapfsäule

Die zwei Zapfsäulen sind wenige Minuten Fahrtzeit von der Autobahn 27 entfernt, direkt vor dem Betriebshof von „Bremerhaven Bus“. Die Firma Hy-City Bremerhaven baute die Tankstelle, dort kann nun grüner Wasserstoff getankt werden. Einige Kilometer weiter befindet sich der Elektrolyseur, mit dem der Wasserstoff mit einem Windrad erzeugt wird. Der Bremerhavener Treibstoff ist damit klimaneutral.

Das Tanken funktioniert im Prinzip wie an regulären Tankstellen. Ist der Wasserstoff getankt, wird er im Fahrzeug wieder zurück in Strom verwandelt und treibt so einen Elektromotor an. Als Abgas entsteht nur Wasserdampf. Die Tankstelle in Bremerhaven ist öffentlich, erster Kunde ist „Bremerhaven Bus“.

Mehr als 100 Wasserstofftankstellen in Deutschland

Nach Schätzungen gibt es derzeit mehr als 100 Wasserstofftankstellen bundesweit. In der Stadt Bremen eröffnete 2017 eine erste Wasserstofftankstelle. Eine weitere Zapfanlage für Wasserstoff ist laut Wirtschaftsressort wenige Meter von der Bremer Grenze in Brinkum geplant. Weitere Wasserstofftankstellen befinden sich in Oldenburg, Hannover, Braunschweig sowie im Landkreis Osnabrück.