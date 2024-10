Schneller als Jules Verne - In 72 Tagen um die Welt

Halle/MZ. - Vor gut 150 Jahren, als Jules Vernes „Reise um die Erde in 80 Tagen“ erschien, waren Weltreisen noch etwas ganz Besonderes. Die Geschichte vom britischen Gentleman Phileas Fogg, der einer Wette zuliebe in 80 Tagen um die Welt reist und dabei allerlei Abenteuer erlebt, wurde innerhalb kürzester Zeit zum internationalen Bestseller. Aber war es im 19. Jahrhundert überhaupt möglich, so schnell den gesamten Globus zu umrunden? Das fragten sich damals viele Menschen.