Wer in Niedersachsen mit dem Auto unterwegs ist, muss sich auf Einschränkungen einstellen. Schnee und Wind sorgen in Teilen des Landes für unbefahrbare Straßen.

Hannover - Kräftiger Schneefall und starker Wind sorgen in Niedersachsen für erhebliche Verkehrsprobleme. Vor allem Schneeverwehungen machen Straßen in Teilen des Landes unbefahrbar, wie Stadtverwaltungen und Polizeien mitteilten. Fahrten sollten auf das Notwendigste beschränkt werden, hieß es vielerorts.

„Die Wetterprognose sagt weiterhin Schneefall und Schneeverwehungen voraus, die derzeit die größte Herausforderung darstellen“, teilte die Stadt Hannover mit. In Wilhelmshaven waren nach Polizeiangaben drei Straßen unpassierbar. Auch im Landkreis Friedland waren laut Polizei zwei Straßen nicht befahrbar.

In Hildesheim mussten mehrere Straßen vollständig gesperrt werden, da die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet werden konnte, teilte die Stadt mit. Wie lange die Einschränkungen andauern, ist offen.

Was ist eine Schneeverwehung?

Eine Schneeverwehung entsteht laut Deutschem Wetterdienst, wenn bereits gefallener Schnee durch Wind vom Boden aufgewirbelt, weitergetragen und an anderer Stelle wieder abgelagert wird. So kann es teils zu großen Schneeansammlungen kommen. Schneeverwehungen können die Sicht einschränken oder auch Straßen und Wege blockieren. Besonders gefährlich kann es werden, wenn Eisplatten unter dem verwehten Schnee nicht erkennbar sind.