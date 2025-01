Schneevergnügen am Wochenende in Sachsen

Oberwiesenthal - Skifreunde kommen am Wochenende in Sachsen auf ihre Kosten. Nach Angaben des Skigebiets Oberwiesenthal sind zahlreiche Abfahrten geöffnet, und auch die Schwebebahn ist in Betrieb. Mit einem gemeinsamen Skipass können Besucher zudem das angrenzende tschechische Skigebiet Klínovec erreichen. In Altenberg teilte das Skigebiet mit, dass der Schlepplift, der Tellerlift und der Zauberteppich geöffnet sind.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es oberhalb von 400 Metern frostig, und es kann immer wieder Schneeschauer geben. In höheren Lagen des Erzgebirges können bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen.

Winterliches Wetter mit Glättegefahr bleibt auch am Sonntag bestehen. Temperaturen bewegen sich zwischen minus ein und minus drei Grad, im Bergland sogar bis zu minus sieben Grad.