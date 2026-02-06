Das Schneeräumen ging gewaltig schief: Streit zwischen Nachbarn um einen Rasentraktor eskaliert - und eine Art Machete kommt zum Einsatz.

Zoff beim Schneeräumen in Rietz-Neuendorf im Kreis Oder-Spree: Ein Mann verletzt seine Nachbarin mit einer Machete, die eigentlich für Gartenarbeiten gedacht ist. (Symbolbild)

Rietz-Neuendorf - Eine Schneeräum-Aktion ist im Südosten Brandenburgs außer Kontrolle geraten - es kam zu einem gewaltsamen Streit zwischen zwei Nachbarn. Ein Mann wollte in Rietz-Neuendorf (Oder-Spree-Kreis) mit einem Rasentraktor Schnee wegfahren und soll dabei gegen eine Frau gestoßen sein, wie die Polizei den Vorfall vom Donnerstag schilderte.

„Das löste ein zunächst noch verbal geführtes Scharmützel aus.“ Doch die Situation schaukelte sich hoch: Die Nachbarn schlugen sich gegenseitig. Dann habe der Mann zu einer für Gartenarbeiten bestimmten Machete gegriffen und die Frau am Arm verletzt. Ihre Schnittwunde wurde im Krankenhaus versorgt. Die Kripo muss nun klären, was sich genau bei dem eskalierten Nachbarschafts-Streit abgespielt hat.