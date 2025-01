Ein Winterdienstfahrzeug rutscht in Bernstadt auf dem Eigen in den Graben. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor plötzlich auftretendem Glatteis.

Schneepflug kippt bei glatter Straße in Oberlausitz um

Bernstadt auf dem Eigen - Ein Winterdienstfahrzeug ist in Bernstadt auf dem Eigen in der Oberlausitz umgekippt. Das Fahrzeug kam im Ortsteil Kemnitz von der Fahrbahn ab und landete in einem Straßengraben, wie die Polizei mitteilte. Weshalb der Schneepflug von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Der Fahrer des Fahrzeuges blieb unverletzt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für den Morgen vor plötzlich auftretendem Glatteis gewarnt, die Warnung aber später wieder aufgehoben. Zu weiteren nennenswerten Unfällen wegen Glatteis ist es laut Polizeiangaben nicht gekommen.

Vor allem im Bergland kann es nach Einschätzung der Meteorologen bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt weiterhin zu gefrierendem Sprühregen und gefährlichen Straßenverhältnissen kommen. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es trüb mit zeitweiligem Sprühregen, der im Bergland weiterhin gefrieren kann. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus drei Grad, wodurch die Glättegefahr anhält.