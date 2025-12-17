Skifans müssen in Sachsen improvisieren: Nur in Eibenstock laufen die Lifte – in Oberwiesenthal und Altenberg heißt es weiter abwarten. Was Betreiber und Wetterexperten dazu sagen.

Leipzig - Der Schneemangel und die zu hohen Temperaturen machen den Betreibern von Skiliften in Sachsen zu schaffen. Lediglich in der Skiarena in Eibenstock im Erzgebirgskreis laufen die Lifte. In Sachsens größtem Skigebiet in Oberwiesenthal ist dagegen noch Geduld gefragt, ebenso in Altenberg im Osterzgebirge.

Der Chef der Fichtelberg Schwebebahn, René Lötzsch, will sich noch nicht festlegen, wann die Pisten auf Sachsens größtem alpinen Skigebiet geöffnet werden können. Das Wetter spiele derzeit verrückt, betonte Lötzsch. „Im Tal sind Minustemperaturen und wenn wir hochfahren geht es in den Plusbereich. Da können wir die Schneekanonen nicht anwerfen.“. Er hoffe auf einen Wetterumschwung nach Weihnachten.

Für die kommenden Tage ist jedoch kein kälteres Wetter vorhergesagt. Die Luft kommt derzeit aus dem Mittelmeerraum und ist dementsprechend mild, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes auf Anfrage. Es gebe zwar erste Trends, dass es um Weihnachten herum kälter werden sollte, aber dafür gebe es derzeit noch keine Garantie.