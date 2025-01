Erfurt - Mit teils starken Schneefall hat es auf den Thüringer Autobahnen mehrere Unfälle und Verkehrsbeeinträchtigungen gegeben. Zwei Menschen sind bei den insgesamt 17 Unfällen am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag verletzt worden. In den meisten Fällen hätten die Fahrer ihre Geschwindigkeit nicht an die winterlichen Fahrbahnverhältnisse angepasst, so die Polizei. Die Unfallverursacher müssen in diesen Fällen mit Bußgeldern rechnen.

Aufgrund einer der Unfälle war die A38 in Richtung Göttingen zwischen den Anschlussstellen Heilbad Heiligenstadt und Leinefelde-Worbis für etwa eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei warnt weiterhin vor winterlichen Straßenverhältnissen und rät zu besonderer Vorsicht.

Der Deutsche Wetterdienst kündigt in Thüringen für den Vormittag verbreitet Glätte durch Neuschnee oder überfrorene Nässe an. Auch in der Nacht zum Sonntag soll es streckenweise Glättebildung geben.