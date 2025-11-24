Wer am Morgen aus dem Fenster sieht, kann sich am ersten Schnees des Winters in Berlin erfreuen. Bei Minusgraden ist jedoch erhöhte Vorsicht geboten.

Der erste Schnee des Winters in Berlin fiel in der Nacht zum Montag.

Berlin - Bei Schneefall und Minusgraden war auf Berlins Straßen und Gehwegen vor allem am Morgen erhöhte Vorsicht geboten. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) teilte mit: „Wer heute Morgen aus dem Fenster schaut: Es hat geschneit! Bitte darauf achten: Glättegefahr, besonders auf den Straßen im Nebennetz und auf Geh- und Radwegen.“

Auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) warnten vor Glatteis: „Im gesamten Stadtgebiet fahren die Buslinien unregelmäßig.“ Nach Angaben der Feuerwehr gab es jedoch am Vormittag nicht auffällig viele Unfälle. Der Morgen sei normal verlaufen, sagte ein Sprecher.

Stellenweise Nebel in der Nacht zum Dienstag

Am Montagmorgen hatte es in weiten Teilen Berlins geschneit, begleitet von Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Im Laufe des Vormittags zieht der Schneefall laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Richtung Polen ab. Lokal kann es bei Temperaturen zwischen 1 und 4 Grad auch zu Regen kommen.

In der Nacht zum Dienstag kommt stellenweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern hinzu. Bei Tiefstwerten zwischen 1 und minus 1 Grad sagt der DWD erneut regionale Glätte voraus.