Hannover/Bremen - In Niedersachsen und Bremen wird es in den nächsten Tagen frostig mit Schneefall. Am Dienstag kommt es gebietsweise zu Schneeschauern, im Bergland zu leichtem Schneefall, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen dabei an der Ems um die zwei Grad, östlich der Weser liegen die Werte um den Gefrierpunkt. In der Nacht zum Mittwoch fällt gebietsweise Schnee, der an der Küste und der Ems teilweise in Regen übergeht. Die Temperaturen liegen zwischen minus eins und minus sechs Grad.

Am Mittwoch bleibt es laut DWD weiterhin winterlich: Nähe der Elbe herrscht leichter Dauerfrost bei minus ein Grad, gebietsweise kommt es zu Schneefall. Auch in der Nacht zum Donnerstag fällt gebietsweise leichter Schnee bei Tiefstwerten zwischen minus drei und minus acht Grad.

Angesichts des Wintereinbruchs mahnt der Deutsche Wetterdienst zur Vorsicht im Straßenverkehr in nahezu ganz Niedersachsen.