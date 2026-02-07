Kurzentschlossene aufgepasst: Wer den momentanen Winterzauber mit bis zu 40 Zentimeter Schnee, Rodelhängen und Wellness erleben will, sollte sich beeilen – in einigen Regionen werden die Betten knapp.

Suhl/Oberhof - Gute Schneebedingungen vor Beginn der Winterferien sorgen für reichlich Buchungen im Thüringer Wald. Viele Gastgeber in den Wintersportzentren melden eine hohe Auslastung, wie der Thüringer Regionalverbund auf Anfrage berichtete.

So seien in Oberhof in der Ferienwoche ab 16. Februar rund 90 Prozent der Betten belegt und nur noch weniger Plätze frei. Auch in anderen Orten wie Bad Tabarz, Ilmenau oder Friedrichroda sei die Buchungslage solide, sagte die Sprecherin des Regionalverbundes, Susann Eberlein.

Gute gebuchte Wochenenden

„Auf jeden Fall finden Kurzentschlossene unter der Woche im Thüringer Wald noch ein Dach über den Kopf.“ Generell seien die Wochenenden besser gebucht, sagte Eberlein. Die Gäste blieben im Schnitt zwei bis vier Tage - in Oberhof auch mal bis zu fünf Tage.

Derzeit herrschen in vielen Regionen noch gute Wintersportbedingungen. So profitierten Wintersportfreunde in dieser Saison von deutlich besseren Langlaufmöglichkeiten als in den beiden Vorjahren. Damals war Langlauf zeitweise kaum möglich gewesen, sagte Eberlein.

In den Höhenlagen würden gegenwärtig mehr als 30 Zentimeter Schnee liegen. Mehr als 580 Kilometer Loipen seien momentan gespurt. Zudem sei die alpine Abfahrt aktuell etwa in Steinach, Oberhof, Masserberg und Schmiedefeld möglich. Außerdem seien mehr als 30 Rodelhänge geöffnet und 36 Winterwanderwege präpariert.

Mehr als Abfahrt und Loipen

Zugleich habe sich der Thüringer Wald in den vergangenen Jahren breiter aufgestellt. Viele Behebungsbetriebe hätten in Wellness- und Erlebnisangebote investiert, um unabhängiger vom Skitourismus zu werden, betonte Eberlein. Winterurlaub bedeute heute nicht mehr ausschließlich Skifahren, sondern auch Erholung, Winterwandern und Gesundheitsangebote.

Die Winterlandschaft im Thüringer Wald wüssten nicht nur Gäste aus dem Freistaat zu schätzen. Besucher kämen auch aus angrenzenden Ländern wie Bayern, Hessen oder Sachsen. Aber auch aus entfernteren Regionen wie Nordrhein-Westfalen oder dem Berliner Raum kämen Gäste, die für den Winterspaß eine kürzere Anfahrt als etwa nach Österreich bevorzugten.