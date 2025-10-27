Winterlicher Gruß für Fichtelberg und Rennsteig: Doch das weiße Vergnügen ist schon am Montag wieder vorbei.

Leipzig - In den Höhenlagen in Sachsen, Sachsen, Anhalt und Thüringen ist erneut etwas Schnee gefallen. Oberhalb von 800 Meter seien einige wenige Zentimeter gefallen, teilte der Deutsche Wetterdienst auf Anfrage mit. So wurden am Fichtelberg zwei und im Thüringer Wald am Rennsteig vier Zentimeter gemessen. Auch der Brocken war demnach leicht „angezuckert“.

„Der Schnee wird im Verlauf des Montags aber wieder wegschmelzen, weil die Schneefallgrenze steigen wird“, sagte ein Meteorologe. Zudem sollen die Temperaturen in den kommenden Tagen ansteigen. Sollte Niederschlag fallen, wird es demnach wohl Regen und kein Schnee sein.