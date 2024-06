Magdeburg - Der Zoll hat nach einer Verfolgungsfahrt auf der Autobahn 2 bei Magdeburg einen mutmaßlichen Zigarettenschmuggler gestoppt. In seinem Auto seien knapp 58.000 Zigaretten gefunden worden, teilte das Hauptzollamt Magdeburg am Freitag mit. Der 41-jährige Fahrer habe Gas gegeben, als die Zöllner ihn kontrollieren wollten. Mit Tempo 200 und mehr habe er versucht zu entkommen. Kurz vor der Abfahrt Bornstedt sei er schließlich gestoppt worden. Der Vorfall hat sich laut Zoll bereits am Montag ereignet.