Louis Vuitton hat eine neue Schmuckkollektion vorgestellt. Doch das Design erhitzt im Internet derzeit die Gemüter, es erinnert an das "Z"-Symbol der russischen Streitkräfte in der Ukraine.

Für die neue Schmuckkollektion musste Luis Vuitton eine Menge Kritik in den sozialen Median aushalten.

Magdeburg/DUR/it - Das Luxus-Label Louis Vuitton hat sich mit dieser Kampagne wohl keinen Gefallen getan. Mitunter veröffentlichte die Marke auf Instagram Fotos der neuen Schmuckkollektion. Darauf ist unter anderem die schwedische Schauspielerin Alicia Vikander zu sehen, die die Armbänder präsentiert.

Doch in den Kommentaren hagelt es Kritik. Das gezackte Design ähnelt dem Buchstaben Z. Vor allem in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine scheint das für einige ein völlig falsches Zeichen zu sein. Das Z wird nämlich von den russischen Streitkräften verwendet und ziert beispielsweise Fahrzeuge und Panzer der Armee.

Die Kommentatoren fragen sich, ob sich das Label einen Scherz erlaubt hat oder ob sie keine Nachrichten lesen. Viele kritisieren auch das Timing. So schreibt ein Kommentor, dass die Kampagne wahrscheinlich noch vor dem Ausbruch des Krieges entstanden ist. Diese aber in dieser Zeit zu veröffentlichen, sei eher unpassend.

Luis Vuitton spendet Geld für Ukraine

Ein weiterer Instagram-User vermutet, dass diese Kampagne womöglich später einmal als schlimmster internationaler Kampagnen-Fehler gelten könnte. Auch auf Facebook erntet das Unternehmen eine Menge Kritik.

Bisher hat sich Luis Vuitton noch nicht öffentlich zu der Kritik geäußert. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass sich Luis Vuitton auf die russische Seite geschlagen hat. Erst vor Kurzem hatte die Luxusmarke einen Post abgesetzt, in dem sie angekündigt hat, ihrem Partner UNICEF eine Spende zukommen zu lassen, damit den Menschen in der Ukraine geholfen wird.