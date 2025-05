Berlin - Das Schloss auf der Berliner Pfaueninsel ist ab dem 25. Mai wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Das Gebäude war 2018 geschlossen worden und wurde umfangreich saniert, wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg mitteilte.

Interieur seit 1795 nahezu unverändert

In den vergangenen Jahren wurden Arbeiten an der Fassade, der Fachwerkkonstruktion, dem Kellermauerwerk sowie am Dach durchgeführt. Außerdem seien die historischen Innenräume aufwendig konserviert und zum Teil restauriert worden. Nach Angaben der Stiftung kostete die Sanierung rund 7,5 Millionen Euro. Finanziert wurden die Arbeiten aus Mitteln der Bundesländer Berlin und Brandenburg und des Bundes. Dank der Sanierung sei das Interieur des Schlosses aus der Erbauungszeit von 1795 nahezu unverändert erhalten, sagte der Generaldirektor der Sifttung, Christoph Martin Vogtherr.

Wiedereröffnung wird am Sonntag mit zahlreichen Aktionen gefeiert

Die Wiedereröffnung des Schlosses wird am Sonntag mit einem sogenannten Inselsonntag gefeiert. Es gibt Führung durch das Pfaueninselschloss, Konzerte, Kreativwerkstätten und zahlreiche weitere Programmpunkte.

Die Tickets für den Aktionstag kosten regulär 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Familien mit zwei Erwachsenen und maximal vier Kindern zahlen 20 Euro. Tickets sind ausschließlich vor Ort am Ticketautomaten und am Marktstand erhältlich und beinhalten die Überfahrt mit der Fähre. Sonst kostet der Eintritt in das Schloss kostet regulär 8 Euro, ermäßigt 6 Euro.