Am Nord-Ostsee-Kanal in Brunsbüttel wird eine fünfte Schleusenkammer gebaut. Wichtige Bauteile dafür, die Schleusentore, entstehen in Ostfriesland. Sie sind riesig - und Tausende Tonnen schwer.

Emden/Brunsbüttel - Drei neue, jeweils über 2.000 Tonnen schwere Schleusentore für die fünfte Schleusenkammer am Nord-Ostsee-Kanal (NOK) im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel sind fast fertig gebaut. Auf ferngesteuerten Schwerlastmodulen wurde das letzte der drei Tore auf dem Gelände der ehemaligen Nordseewerke im ostfriesischen Emden Stück für Stück aus einer Montagehalle auf eine Freifläche bugsiert.

Bei dem Manöver war Fingerspitzengefühl gefragt: Das 21 Meter hohe und 47 Meter lange Tor durfte nicht in Schräglage geraten. Entsprechend langsam war das Fahrtempo. Jedes Tor ist dem Wasserstraßen-Neubauamt Nord-Ostsee-Kanal zufolge etwa so groß wie ein siebenstöckiges Haus.

Schleusenkammer soll Ende 2026 fertig sein

„Für uns ist das hier heute ein wichtiger Meilenstein“, sagte Annemarie Brandt, Projektleiterin für den Bau der fünften Schleusenkammer bei der Behörde. Die Fertigstellung der Tore bedeute, dass der Neubau der Schleusenanlage nach zehn Jahren langsam auf die Zielgerade einbiege. „Wir gehen derzeit immer noch davon aus, dass wir am 31.12.2026 die Verkehrsfreigabe erreichen können“, sagte Brandt.

In den vergangenen Jahren waren die Tore in Emden aus Dutzenden großen Einzel-Bauteilen zusammengebaut worden. In den kommenden Wochen sollen mit einem Kran nun noch die sogenannten Füllschütze in die Tore eingebaut werden. Mit diesen Stahlteilen wird laut der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung der Wasserzufluss in der Schleusenkammer reguliert.

Reservetor wird gleich mitgebaut

Nach letzten Tests im niederländischen Eemshaven sollen die neuen Schleusentore voraussichtlich ab November 2025 auf dem Seeweg mit Schleppern zur Baustelle nach Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen gebracht werden. Zwei der Tore werden in die neue Schleusenkammer eingebaut, das dritte Tor dient als Reservetor.

Der Nord-Ostsee-Kanal Kanal gilt als meistbefahrene künstliche Seeschifffahrtsstraße der Welt. Der Bau der fünften Kammer dient der Modernisierung der Anlage. Das Projekt soll nach Angaben des Neubauamts rund 1,2 Milliarden Euro kosten.