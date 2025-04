Der Saisonstart für Wassersportler in Sachsen-Anhalt ist da. Das Land investierte zuletzt rund 745.000 Euro in die Schleuse Wendelstein. Weitere Sanierungen sind geplant.

Magdeburg - Pünktlich zum Wochenende startet in Sachsen-Anhalt die Schleusensaison an Saale und Unstrut. Wie der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) mitteilte, stehen Bootsfahrern nun wieder sämtliche Schleusen in der Region zur Verfügung – darunter auch die Schleuse Wendelstein, die nach einer umfangreichen Sanierung wieder in Betrieb genommen wurde.

Für Planung und Bau – einschließlich neuer Schleusentore – hatte das Land rund 745.000 Euro investiert. Weitere Maßnahmen sind laut Umweltministerium geplant. So soll in diesem Jahr die Schleuse Zeddenbach an der Unstrut saniert werden. Während der Arbeiten bleibt dort ein Umtragen kleinerer Boote möglich.

Nach Angaben des LHW wurden im vergangenen Jahr knapp 5.000 Schleusenvorgänge an Saale und Unstrut gezählt. Dabei passierten rund 14.000 Boote mit etwa 44.500 Personen die Anlagen.