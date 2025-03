Leipzig hat viele Wasserwanderwege, die häufig von Paddlern genutzt werden. Ab April gehen auch die Schleusen wieder in Betrieb.

Schleusen in Leipzig öffnen für Wasserwanderer

Ab 1. April können Wasserwanderer wieder die Schleusen in Leipzig nutzen. (Archivbild)

Leipzig - Wasserwanderer können ab dem 1. April wieder die Schleusen in Leipzig nutzen. In den Monaten April und Oktober seien die Schleusen Connewitz und Cospuden von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr in Betrieb, teilte die Stadt mit. Von Mai bis September können die Wasserbauwerke von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr genutzt werden.

Im vergangenen Jahr wurden rund 24.500 geschleuste Boote gezählt. Fast alle davon (97,8 Prozent) waren Paddelboote. Bei den 2,2 Prozent geschleusten Motorbooten handelte sich größtenteils um Fahrgastschiffe.