Rostock - Einer der kontroversesten Transfers der vergangenen Fußball-Wochen ist perfekt: Der offensive Mittelfeldspieler Maximilian Krauß wechselt nach seiner Suspendierung bei Energie Cottbus zum Drittliga-Rivalen FC Hansa Rostock.

„Ich habe schon von vielen Seiten gehört, dass hinter Hansa nicht nur eine Stadt, sondern ein ganzes Bundesland steht“, sagte der 28-Jährige. „So viele Menschen stecken so viel Leidenschaft in diesen Verein – das motiviert mich als Spieler, in der kommenden Saison Vollgas zu geben und meinen Teil zum Erreichen unserer Ziele beizutragen.“

Hässlicher Abschied aus Cottbus

Vor knapp vier Wochen war Krauß unmittelbar vor dem direkten Duell zwischen Rostock und Cottbus von seinem bisherigen Club suspendiert worden. Hintergrund war sein Wechselwunsch zum FC Hansa. Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz griff den gebürtigen Bayern massiv persönlich an.

„Sie kaufen 20 Äpfel und da ist ein fauler drin“, sagte Wollitz unter anderem vor laufenden Kameras über Krauß. Der Spieler wehrte sich dagegen und sagte der „Lausitzer Rundschau“: „Ich bin geschockt über die haltlosen Aussagen meines Trainers.“

Die Rostocker sehen in dem ehemaligen Spieler von Carl Zeiss Jena, 1. FC Nürnberg II und SpVgg Unterhaching eine erhebliche Verstärkung für ihr Team. „Er bringt genau die Spielmentalität mit, die zu Hansa passt: aktiv, unangenehm, immer unterwegs“, sagte Profifußball-Direktor Amir Shapourzadeh.