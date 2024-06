Schmalkalden - Schlammlawinen, vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen haben am Samstagabend die Einsatzkräfte an einigen Orten im Kreis Schmalkalden-Meiningen beschäftigt. Betroffen waren vor allem die Bereiche Breitungen, Wasungen, Schmalkalden, Floh und Brotterode-Trusetal. Das teilte ein Sprecher des Landratsamtes am Sonntag mit. Im Dorf Zillbach in Schwallungen trat der gleichnamige Bach über und überschwemmte die Bergstraße, zahlreiche Keller seien vollgelaufen und mussten abgepumpt werden. Anwohner wurden angewiesen, zeitweise den Strom abzustellen.

In den Bereichen Floh, Breitungen und Brotterode-Trusetal wurden vor allem Straßen überschwemmt, dadurch kam es zu Schlammlawinen. Im Ortsteil Wernshausen der Stadt Schmalkalden schlugen Blitze in ein Gerätehaus und das Rathaus ein. Dort stand am Samstagabend zudem der Dachstuhl eines Wohnhauses in Vollbrand. Die Bewohner retteten sich selbstständig und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des Unwetters war der Zugang zu dem Brandort schwierig. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt.