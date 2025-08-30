In der Nacht kontrolliert die Polizei in Bremen über 60 Menschen in der Bahnhofsvorstadt und im Steintorviertel. Neben Waffen und Drogen werden auch andere Dinge beschlagnahmt.

Die Polizei zeigt eigenen Angaben zufolge in der Bremer Bahnhofsvorstadt und im Steintorviertel stärker Präsenz. (Symbolbild)

Bremen - Cannabis, einen Schlagring, ein manipuliertes E-Bike und etliche Messer haben Polizei und Ordnungsdienst bei einer Kontrolle in der Bahnhofsvorstadt und im Steintorviertel in Bremen beschlagnahmt. In der Nacht zum Samstag kontrollierten die Beamten dort über 60 Menschen, wie die Polizei mitteilte. Sie erteilten 15 Leuten einen Platzverweis, außerdem erhielten einige eine Straf- oder Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Auf einem Spielplatz stellten die Beamten einen Schlagring sicher und verwiesen Menschen des Platzes. Eine größere Gruppe von etwa 40 Beteiligten war mit den Polizeimaßnahmen nicht einverstanden und behinderte die Kontrollen. Die Einsatzkräfte forderten daraufhin Verstärkung an, setzten die Überprüfungen fort und stellten mehrere Messer sicher.

Ferner beschlagnahmten sie ein frisiertes E-Bike. Der Fahrer war den Angaben zufolge deutlich zu schnell unterwegs und fuhr über Rot. Gegen ihn werde nun ermittelt.

Immer wieder Kontrollen in den Vierteln

Eine genaue Bilanz der beschlagnahmten Dinge gab es zunächst nicht. „Die Berichterstattung über die genauen Mengen trudeln erst im Verlauf des heutigen oder morgigen Tages ein“, sagt ein Sprecher der Polizei.

In der Bahnhofsvorstadt und im Steintorviertel kontrolliert die Polizei immer wieder offen oder auch verdeckt. Ziel der Maßnahmen ist es, die Drogen- und Straßenkriminalität zu bekämpfen und gegen Verstöße gegen die Waffenverbotszone vorzugehen