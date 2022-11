Magdeburg/DUR/mad - Tolle Nachrichten um Schlagersängerin Linda Hesse: Die 35-jährige Künstlerin aus Sachsen-Anhalt ist schwanger. Sie und ihr Freund Steffen (34) freuen sich darauf, bald zu dritt zu sein, berichtet die Bild-Zeitung.

Das wachsende Bäuchlein der in Halberstadt geborenen Sängerin war bereits beim RTL-Spendenmarathon zu erkennen. Linda Hesse ist bereits im sechsten Monat und es sei ein Wunschkind. Und obwohl Linda erst seit März mit ihrem Steffen zusammen ist, haben beide „sofort gecheckt“, dass sie einfach zusammen sein wollen, so der Bericht. Sie habe nie so recht glauben können, wenn Freunde behauptet haben, man spüre es, wenn der Richtige kommt. Doch nun wurde sie offenbar eines Besseren belehrt. Und sie fühlt sich richtig gut damit.

Schlagersängerin Linda Hesse aus Halbertsadt schwanger - die Vorfeude ist groß

Die Schwangerschaft würde sie bisher keinesfalls einschränken, sondern vielmehr beflügeln. Und trotz der anfangs normalen kleineren Übelkeiten, genieße sie die Schwangerschaft inzwischen in vollen Zügen. Und es erfülle sie mit Dankbarkeit. "Etliche Freundinnen haben ihr in den vergangenen Jahren vorgemacht, wie einfach und schön es sein kann, Mama zu werden“, heißt es weiter.

Doch auch beruflich ist durchaus Bewegung in ihrem Leben: Ihre neue Single „Randale und Liebe“ ist eine Anlehnung an Friedrich Schillers „Kabale und Liebe“. „Wer kennt es nicht? Das kleine 1x1 des Beziehungs-Auf & Abs“, schreibt Linda auf ihrer Webseite zu dem Titel.

„Selbst in der glücklichsten Beziehung ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Zwischen Tindern und Kindern liegen Welten – eins aber ist sicher, es ist & bleibt turbulent, egal in welcher Lebens- oder Liebesphase man sich gerade befindet.“ Egal ob Freunde, Partner oder Familie – sobald man mit Menschen zusammenlebe - gerate man auch mal aneinander. Das sei halt "Randale und Liebe".

Und neben der Musik soll es demnächst auch noch einen neuen Podcast geben. Unter dem Titel „Ostbrosche“ will Linda Hesse unter anderem starke Frauen wie ihre Kollegin Stefanie Hertel begrüßen. Nach einer Babypause will Linda Hesse spätestens im Sommer 2023 dann wieder auf den Bühnen des Landes stehen.