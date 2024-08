Bad Zwischenahn - Nach mehreren Schicksalsschlägen will das Schlager-Duo Judith und Mel zuversichtlich nach vorn blicken und im kommenden Jahr wieder auf Tournee gehen. „Die letzten drei Jahre waren der Horror“, sagte Schlagersänger Mel Jersey (80), der zusammen mit seiner Frau Judith (75) auftritt, der „Nordwest-Zeitung“ in Oldenburg. Das Arbeitsverbot während der Corona-Pandemie, eine Erkrankung seiner Frau und ein Feuer in ihrem Oldenburger Haus an Silvester 2023 - das alles sei „sehr schwer“ gewesen, sagte der 80-Jährige dem Blatt. „Wenn du zu so einer Zeit den Kopf in den Sand steckst, dann gehst du ganz unter. Du musst positiven Willen haben, um das durchzustehen“, sagte Mel (80).

Das Duo will anderen Mut machen

Nun seien die beiden zur Ruhe gekommen. Sie hätten sich auf neue Lieder einstellen können. 2025 will das Duo dem Bericht zufolge wieder auf Tour gehen. „Wir wollen anderen Menschen, die auch in solche Lagen kommen, Mut geben“, sagte Mel. Gerade seien die beiden dabei, weitere Titel zu schreiben und aufzunehmen. „Krankheiten und Schicksalsschläge – das alles hält uns nicht auf. Jetzt geht es uns gut und wir blicken nur nach vorne, nicht zurück“, sagte der Sänger. 2025 wolle das Paar wieder voll durchstarten, sagte Judith in dem Interview.

Das Musiker-Duo ist aus Sendungen wie dem „Grand Prix der Volksmusik“ und dem „Musikantenstadl“ bekannt. Nach dem Feuer in der Garage ihres Wohnhauses in Oldenburg leben die beiden inzwischen im Kurort Bad Zwischenahn einige Kilometer westlich.