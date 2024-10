Ein 52-Jähriger möchte sich einen Scherz mit der Polizei erlauben und stellt dafür Verkehrsschilder am Bahnhof in Dresden um. Die Beamten ermitteln.

Dresden - Ein 52-Jähriger hat Verkehrsschilder am Hauptbahnhof Dresden umgestellt, um Polizisten hinters Licht zu führen. Der Mann wies am Donnerstagabend Bundespolizisten am Bahnhof darauf hin, dass ihr Auto im absoluten Halteverbot stehe, wie die Beamten in Dresden am Freitag mitteilten. Er forderte laut Polizei, das Ordnungsamt zu rufen.

Auf Bildern der Überwachungskamera jedoch sahen die Polizisten, dass der 52-Jährige mit einem weiteren Menschen das Halteverbotsschild umgestellt hatte. So stand das Polizeiauto vermeintlich im verbotenen Bereich. Der Mann gab demnach „kleinlaut zu, dass es sich um einen Scherz gehandelt habe und dass die Situation nicht überbewertet werden sollte“, so die Polizei. Spaßig endete der Fall für den 52-Jährigen aber nicht, die Polizei prüft den Verdacht der Amtsanmaßung.