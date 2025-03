Das Schiffshebewerk in Niederfinow ist eine beeindruckende Konstruktion. Tonnenschwere Schiffe überbrücken hier einen gewaltigen Höhenunterschied. Am Montag startet die Besuchersaison.

Schiffshebewerk Niederfinow startet in Besuchersaison

In Niederfinow stehen zwei Schiffshebewerke nebeneinander. (Archivbild)

Niederfinow - Besucher können ab Montag wieder das alte Schiffshebewerk in Niederfinow (Landkreis Barnim) besuchen. Zum Besucherstart werde auch eine Podcast-Reihe zum Schiffshebewerk veröffentlicht, erklärte ein Sprecher der SHW Tourismus- und Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft. In der sechsteiligen Reihe geht es um die Geschichte, Technik und touristische Bedeutung des 1934 in Betrieb gegangenen Schiffshebewerks.

Neben dem alten steht mittlerweile ein neues Schiffshebewerk in Niederfinow. Das Schiffshebewerk aus Stahl und Beton ging nach langer Bauzeit im Oktober 2022 in Betrieb - mehrere Jahre später als ursprünglich vorgesehen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte das Bauwerk im Nordosten Brandenburgs bei der Einweihung als „Meisterwerk der Ingenieurbaukunst“ bezeichnet.