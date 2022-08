Schiefer Turm: Fortschritte beim Lösen der Kuppel

Experten schauen sich bei einer Inspektion den schiefen Leuchtturm auf der Mole in Bremerhaven an.

Bremerhaven - Die Kuppel des schiefen Turms in Bremerhaven lässt sich nach Einschätzung des Hafenbetreibers Bremenports voraussichtlich lösen. Er sei vorsichtig optimistisch, dass das gelinge, sagte der Sprecher am Dienstag. Seit dem Morgen war ein sogenannter Wasserstrahlschneider im Einsatz, der den Stahl der Kuppel von dem Mauerwerk des Turms trennen soll. Das Gerät stand auf Schienen, die am Turm angebracht wurden. Das Geländer der Kuppel musste entgegen einer früheren Annahme nicht entfernt werden. Innerhalb der kommenden zwei bis drei Tage soll die Arbeit abgeschlossen werden. Danach wollen die Verantwortlichen den Turm kontrolliert umstürzen lassen.