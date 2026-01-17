weather wolkig
  3. Brände: Scheunenbrand im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Das Gebäude brannte lichterloh. Ein technischer Defekt war wohl der Auslöser.

Von dpa 17.01.2026, 14:17
Christoph Reichwein/dpa

Leps - In Leps im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist eine Scheune ausgebrannt. Es werde von einem technischen Defekt ausgegangen, teilte die Polizei in Köthen mit. Demnach befanden sich neben diversen Kleinteilen auch zwei Motorräder in dem rund 100 Quadratmeter großen Gebäude. Der Schaden liege im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Scheune beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.