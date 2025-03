In der Nacht gerät eine Scheune im Harz in Brand. Dann breitet sich das Feuer aus.

Eine Scheune in Langeln im Harz ist in Brand geraten. Und nicht nur sie. (Symbolbild)

Langeln (Harz) - Das Feuer einer brennenden Scheune in Langeln im Harz ist in der Nacht auf Wohnhäuser übergesprungen. Aus zunächst ungeklärten Gründen sei das Gebäude gegen 1.00 Uhr in Brand geraten und vollständig abgebrannt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Flammen haben demnach dann zudem drei angrenzende Häuser beschädigt. Die Anwohnerinnen und Anwohner seien eigenständig ins Freie gelangt. Es habe keine Verletzten gegeben. In welchem Ausmaß die Häuser beschädigt wurden und ob die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, sei zunächst unklar. Die Löscharbeiten waren am Morgen noch nicht beendet.