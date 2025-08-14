Trümmer, Staub und viele Fragen: Im niedersächsischen Hankensbüttel im Landkreis Gifhorn ist eine Scheune in sich zusammengesackt.

Hankensbüttel - Eine Scheune in Hankensbüttel im niedersächsischen Landkreis Gifhorn ist komplett eingestürzt. „Es ist niemand verletzt, niemand tot, niemand darunter“, sagte ein Sprecher der Polizei. Zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort und untersuchten die Trümmer.

Warum die Scheune am späten Nachmittag in sich zusammensackte, ist noch unklar. Nur noch die Frontfassade des Gebäudes steht. Nach ersten Informationen der Polizei lagerten dort Fahrzeugteile. Die Scheune befand sich zwischen mehreren Häusern. Einsatzkräfte prüfen noch, inwiefern die Statik angrenzender Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde.