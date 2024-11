In der Nacht steht die Scheune eines Vierseithofes in Flammen. Dabei wird ein 25-Jähriger verletzt.

Gersdorf - Ein 25 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in Gersdorf (Landkreis Zwickau) verletzt worden. Die Brandursache war laut Polizei zunächst unbekannt. Der Seitenflügel eines Vierseithofes brenne in voller Ausdehnung, so ein Sprecher der Leitstelle Zwickau. Die Feuerwehr schützte die restlichen Teile des Hofes vor dem Übergreifen der Flammen. Der 25-Jährige kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Alle Bewohner hätten das Haus selbstständig verlassen, hieß es von der Leitstelle.

Die Löscharbeiten dauerten an. Ersten Schätzungen der Leitstelle zufolge waren bei dem Großeinsatz in der Hauptstraße 80 Einsatzkräfte vor Ort.