Werdau/Zwickau - Bei dem Brand einer Scheune in Werdau (Kreis Zwickau) ist ein Mann verletzt worden. Der 69-Jährige erlitt leichte Verbrennungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden, wie die Polizei in Zwickau am Dienstag mitteilte. Er hatte versucht, das Feuer selbst zu löschen.

Ein Nachbar hatte am Montagnachmittag auf dem Dach der Scheune eines Vierseitenhofes im Ortsteil Steinöleis Schweißbahnen verlegt und dabei einen Gasbrenner benutzt. Dabei fing dort gelagertes Heu Feuer, der Dachstuhl brannte in der Folge komplett ab und das Obergeschoss wurde beschädigt. Der Feuerwehr sei es jedoch gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

Es sei ein Schaden im „mittleren fünfstelligen Bereich“ entstanden.