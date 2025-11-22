Eisenberg - Thüringens SPD-Vizechefin Katharina Schenk hat ihre Partei zur Beteiligung ermuntert. Wem etwas im Leitantrag fehle, solle Zettel und Stift nehmen oder einen Laptop und einen Änderungsantrag schreiben, sagte Schenk bei einem SPD-Landesparteitag in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis). „Demokratie ist kein Pizza-Service. Und das gilt auch für diese Partei“, sagte sie.

Als positives Beispiel nannte sie die Jusos, die Jugendorganisation der SPD, die zahlreiche Anträge eingebracht haben. Zuvor hatte ein Sozialdemokrat Kritik am Leitantrag und dessen Sprache geäußert.