Damit ihr Buch übersetzt werden kann, ist Schauspielerin Katja Riemann auf der Suche nach einem englischen Verlag. So will sie ihre Geschichten über Geflüchtete weiter verbreiten.

Leipzig - Schauspielerin Katja Riemann ist auf der Suche nach einem englischen Verlag, der ihr Buch übersetzt. „All die Akteure, über die ich schreibe, die können das Buch natürlich nicht lesen, weil die kein Deutsch sprechen“, begründete die 60-Jährige ihre Suche am Freitag auf der Leipziger Buchmesse. In ihrem Buch „Zeit der Zäune“ erzählt Riemann von ihren Reisen durch unterschiedliche Camps, in denen Geflüchtete unterkommen.

In ihrem Buch erzählt Riemann von Menschen, die aus ihrer Branche kommen und die Realität in den Camps auf kreative Weise gestalten. Darunter sei beispielsweise eine Filmschule. „Ich bin Künstlerin und Schauspielerin. Das, womit ich mich auskenne, sind Figuren. Das Buch ist voll mit Figuren, also Personen, die leben. Ich versuche sie so zu erzählen, dass die Lesenden sie sehen und an ihnen Anteil nehmen können“, sagte die Schauspielerin, die zuletzt beispielsweise in der Komödie „Catweazle“ zu sehen war.