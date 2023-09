Hannover/Bremen - Die neue Woche startet in Niedersachsen und Bremen bewölkt mit einigen Schauern und Gewittern. Am Sonntagvormittag ist es im Osten meist noch freundlich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Westlich der Weser ziehen allerdings im Laufe des Tages dichte Wolken auf, es kommt zu gewittrigen Schauern. Die Temperaturen liegen dabei bei warmen 24 bis 28 Grad, in Ostfriesland um die 22 Grad.

In der Nacht zum Montag bleibt es laut DWD bewölkt, die Temperaturen sinken auf 14 bis 18 Grad. Sowohl nachts als auch tagsüber kommt es weiterhin zu Schauern und Gewittern. Die Temperaturen steigen am Montag auf 22 bis 26 Grad.

Am Dienstag bleibt es nach Angaben des DWD bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Dienstag auf 10 bis 15 Grad, tagsüber auf kühlere 18 bis 20 Grad.