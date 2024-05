Berlin - Zum mehrtägigen Fest Karneval der Kulturen am Pfingstwochenende in Berlin müssen sich Besucherinnen und Besucher auf ungemütliches Wetter einstellen. Das ganze Wochenende über kann es gebietsweise zu Schauern und sogar Gewittern in Berlin und Brandenburg kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.

Der Einfluss eines Tiefdruckgebiets sorgt ab Samstagmittag für lokale Schauer, nachmittags und abends kommt es zu vereinzelten Gewittern. Örtlich wehen vor allem im Norden Brandenburgs Windböen oder stürmische Böen, vereinzelt fällt Starkregen. Die Temperaturen erreichen 20 bis 23 Grad.

Nach einer ruhigeren Nacht bei 12 bis 10 Grad wird es am Pfingstsonntag, an dem der große Umzug des Karnevals der Kulturen stattfinden soll, örtlich sehr ungemütlich. Die Meteorologen kündigen gebietsweise Schauer und ab Mittag einzelne Gewitter an - örtlich mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen. Ganz vereinzelt ist einer Sprecherin zufolge unwetterartiger Starkregen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 23 bis 26 Grad.

In der Nacht zu Montag ziehen sich Schauer und Gewitter bei 12 bis 9 Grad langsam zurück. Am Pfingstmontag fallen regional noch Schauer oder Gewitter, lokal mit Starkregen. Vor allem der Norden Brandenburgs ist nach Angaben der Wetterdienst-Sprecherin betroffen. Ansonsten scheint die Sonne am letzten Tag des Karnevals der Kulturen neben Quellwolken bei 23 bis 26 Grad.