Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich auf Schneeregen- und Graupelschauer einstellen - am Abend teils auf Schneeschauer. Im Harz kann es zu Glätte wegen überfrierender Nässe kommen, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Bei starken Schauern komme es auch im Tiefland vorübergehend zu Straßenglätte. Am Morgen gibt es im Harz Frost bis minus zwei Grad. Es kann örtlich kurz gewittern. Auf dem Brocken gibt es Sturmböen bis zu 85 Kilometer pro Stunde. Ab dem Mittag kommt es verbreitet zu Windböen mit 60 Kilometern pro Stunde, bei stärkeren Schauern und Gewittern sind stürmische Böen bis 70 Kilometer pro Stunde möglich. Die Höchsttemperaturen reichen von fünf bis sieben Grad, im Harz minus eins bis vier Grad.

In der Nacht zum Dienstag gibt es einzelne Schneeschauer bis in die tieferen Lagen mit Glättegefahr. Im Harz oberhalb von 600 Metern werden laut DWD ein bis drei Zentimeter Neuschnee erwartet, im Nordstau des Harzes bis zu fünf Zentimeter. Auch in den tieferen Lagen bestehe Glättegefahr. Es gibt verbreitet Frost zwischen null und minus ein Grad, in den höheren Lagen bis minus fünf Grad. Der Wind lässt in der zweiten Nachthälfte nach.