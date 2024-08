Fußball Schalke zum Auftakt mit Tor-Gala: 5:1 gegen Braunschweig

Der FC Schalke 04 legt gegen Eintracht Braunschweig einen Auftakt nach Maß in die 2. Fußball-Bundesliga hin. In einem lange Zeit spannenden Traditionsduell spielte S04 in der Schlussphase furios auf.