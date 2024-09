Karel Geraerts steckt mit Schalke tief in der Krise.

Gelsenkirchen - Schalkes Trainer Karel Geraerts gibt sich nach der verrückten und extrem bitteren 3:5-Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 kämpferisch. „Ich bin ein Sportmensch. Ich gebe nicht auf“, sagte der 42-Jährige, auf den der Druck immer größer wird. „Ich gehe immer weiter. Das wird morgen so sein, das wird nächste Woche so sein. Das wird meine ganze Fußballkarriere so sein.“

Bereits vor der Niederlage nach einer 3:0-Führung hatte es Spekulationen um Geraerts' Job beim Fußball-Zweitligisten gegeben. Auf die Frage, ob er das Gefühl habe, dass die entscheidenden Personen wie Kaderplaner Ben Manga oder der Aufsichtsrat noch hinter ihm ständen, sagte der Belgier: „Das ist eine Frage für den Kaderplaner, Aufsichtsrat oder andere Personen.“ Die Entscheidung, ob er im nächsten Spiel noch auf der Bank sitzt, sei nicht seine. Schalke hat aus den ersten sechs Spielen in der 2. Bundesliga nur vier Punkte geholt.