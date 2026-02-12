In Warmsen rufen Feuerwehr und Behörden zum Schutz vor freigesetzten Schadstoffen auf. Was Anwohner jetzt beachten sollen.

Schadstoffe in Warmsen – Bevölkerung soll in Gebäude gehen

Die Einsatzkräfte warnten, dass Schadstoffe freigesetzt würden, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen könnten. (Symbolbild)

Warmsen - Wegen freigesetzter Schadstoffe in Warmsen im Landkreis Nienburg hat die Feuerwehr die Bevölkerung zu Schutzmaßnahmen aufgerufen. Betroffen ist nach Angaben der Leitstelle der Bereich um den Ort mit der Postleitzahl 31606 und Umgebung.

Fenster und Türen schließen, Lüftungs- und Klimaanlagen aus

Die Einsatzkräfte warnten, dass Schadstoffe freigesetzt würden, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen könnten. Menschen im betroffenen Gebiet sollten sich sofort in geschlossene Räume begeben, Fenster und Türen schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten, teilte die Feuerwehr Warmsen über das Warnsystem des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit.

Zudem sollten Anwohner das betroffene Gebiet meiden und sich über lokale Medien informieren. Die Notrufnummern 110 und 112 sollten nur in echten Notfällen gewählt werden, um die Leitungen nicht zu blockieren, hieß es weiter.

Keine Angaben zu Ursache und Dauer der Gefahrenlage

Weitere Angaben zur Ursache oder zur Dauer der Gefahrenlage machten die Einsatzkräfte zunächst nicht. Die Behörden kündigten an, die Öffentlichkeit zu informieren, sobald die Gefahr vorüber sei.