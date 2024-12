Die Verpflichtung von Superstar Magnus Carlsen überstrahlte den Aufstieg der Schach-Mannschaft des FC St. Pauli in die Bundesliga. Nun stehen die Termine für das Debüt des Weltranglisten-Ersten fest.

Hamburg - Der mehrfache Schach-Weltmeister Magnus Carlsen wird im Januar sein Debüt für den FC. St. Pauli geben. Der 33 Jahre alte Norweger tritt in der fünften und sechsten Runde der Schach-Bundesliga am 11. und 12. Januar für den Kiez-Club an, Gegner sind die SG Solingen sowie der Düsseldorfer SK.

„Es ist eine große Ehre für mich, für den FC St. Pauli Schach zu spielen. Der Verein hat einen fantastischen Ruf und steht für Werte, die mir wichtig sind“, sagte der Weltranglistenerste in einer Club-Mitteilung. Der Verein überträgt die Partien im Livestream.

Weitere Termine geplant

St. Paulis Schach-Mannschaft war nach dem Bundesliga-Aufstieg der Coup gelungen, Carlsen als Unterstützung für einige der insgesamt 15 Bundesligaspiele zu gewinnen. Die Bundesliga gilt als die stärkste Liga der Welt.

„Wir sind stolz, dass Magnus Carlsen erstmalig für den FC St. Pauli antritt“, sagte Thomas Schüttler, Vorsitzender der Schachabteilung bei St. Pauli. Auch die nächsten Termine sollen schon feststehen, die Rede ist vom 22. und 23. März.

Carlsen möchte neue Schach-Formate ausprobieren

Seit 2013 war Carlsen durchgängig Schach-Weltmeister, bis er 2023 den Titel niederlegte. Er habe keine Lust mehr auf einen langatmigen Titelkampf und probiere lieber alternativen Wettbewerbsformen aus, begründete der Weltmeister im Schnell- und Blitzschach seine Entscheidung. Derzeit spielen der chinesische Titelverteidiger Ding Liren und der indische Herausforderer Dommaraju Gukesh in Singapur um den WM-Titel des Weltverbandes Fide.