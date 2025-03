Scarlett Johansson spielte in mehreren Filmen die Marvel-Heldin „Black Widow“. In einem Interview beerdigt sie nun die Hoffnung einiger Fans auf eine Rückkehr.

Berlin - US-Schauspielerin Scarlett Johansson wird nach eigenen Worten nicht noch einmal in die Rolle der kämpferischen Marvel-Heldin Natasha Romanoff alias „Black Widow“ schlüpfen. „Natasha ist tot. Sie ist tot. Sie ist tot. Okay?“, sagte die 40-Jährige in einem Interview mit der Frauenzeitschrift „InStyle“.

Die Rolle in „Iron Man 2“ (2010) war der Startschuss für zahlreiche Marvel-Filme. Im Film „Avengers Endgame“ (2019) opferte sich Spionin Natasha Romanoff jedoch. Einige Fans glaubten immer noch an eine Rückkehr. „Wir müssen sie gehen lassen. Sie hat die Welt gerettet. Lasst sie ihren Heldenmoment haben“, sagte Johansson in der „InStyle“.