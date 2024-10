Potsdam - Vor dem dritten Saisonspiel in der Frauenvolleyball-Bundesliga am Samstag (19.00 Uhr) gegen den VfB Suhl hat sich der SC Potsdam noch einmal verstärkt. Als neue Zuspielerin verpflichtete der Club die Serbin Andrea Tisma. Die 21-Jährige spielte zuletzt in Tschechien bei Nova KBN Branik.

Potsdams Cheftrainer Riccardo Boieri freut sich auf die 1,88 Meter große Linkshänderin. „Als wir hörten, dass diese Spielerin zu haben ist, haben wir nicht lange gezögert. In den ersten Trainingseinheiten hat sie bei uns einen guten Eindruck hinterlassen“, sagte Boieri.

Der SC Potsdam hofft nun, für Tisma bis zum Spiel gegen Suhl die Spielberechtigung von der Volleyball-Bundesliga zu bekommen.