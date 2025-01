Zweimal haben die Brandenburgerinnen in dieser Saison den MTV Stuttgart schon besiegt. Im dritten Vergleich mussten sie sich dem Meister beugen.

SC Potsdam unterliegt Stuttgart in drei Sätzen

Stuttgart - Die Volleyballerinnen des SC Potsdam sind mit einer Niederlage ins neue Jahr gestartet. Das Bundesliga-Spitzenspiel bei Meister und Pokalsieger Allianz MTV Stuttgart verlor das Team von Trainer Riccardo Boieri mit 0:3 (23:25, 19:25, 14:25). Dennoch bleiben die Brandenburgerinnen mit zehn Siegen aus nunmehr 14 Spielen Tabellenvierter.

Vor 2.400 Zuschauern in der ausverkauften Stuttgarter Scharrena war der erste Satz noch hart umkämpft - mit leichten Vorteilen für die Gastgeberinnen in Abwehr und Angriff. Doch beim Stand von 11:11 im zweiten Durchgang leisteten sich die Potsdamerinnen eine Schwächephase, die Stuttgart zu einer 5:1-Punkte-Serie nutzte.

Danach kamen die Gäste aus dem Rhythmus, der Gegner hatte fortan relativ leichtes Spiel. Gerade in der Annahme offenbarte Potsdam Schwächen. Der sonst so zuverlässig punktenden Danielle Harbin unterliefen viele Leichtsinnsfehler im Angriff, auch Eleanor Holthaus entwickelte am Netz nicht die gewohnte Durchschlagskraft.