Potsdam - Volleyball-Bundesligist SC Potsdam hat sich für die kommende Saison mit der 1,85 Meter großen Außenangreiferin Eleanor Holthaus vom Liga-Rivalen VfB Suhl verstärkt. Das teilte der Brandenburger Klub am Donnerstag mit.

„Eleanor hat in Suhl eine gute Saison gespielt“, sagt SCP-Trainer Riccardo Boieri über die 24-jährige Amerikanerin. Seine Einschätzung des Neuzugangs: „Sie ist sehr komplett, physisch stark und bringt im Spiel die nötige Aggressivität mit.“ Auch Geschäftsführer Eugen Benzel ist überzeugt davon, mit Holthaus einen guten Griff getan zu haben. „Sie passt hervorragend in unser Team“, meint er.

Die Potsdamerinnen starten am 2. Oktober mit einem Auswärtsspiel bei den Ladies in Black Aachen in die neue Bundesliga-Saison.