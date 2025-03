Der VfB Suhl hat im Play-off-Viertelfinale für eine Überraschung gesorgt. Beim Favoriten in Potsdam setzen sich die Gäste in einem Fünf-Satz-Krimi durch.

Potsdam - Im Kampf um die deutsche Meisterschaft droht den Volleyballerinnen des SC Potsdam schon im Viertelfinale das Aus. Im ersten Spiel der Play-off-Serie Best-of-three unterlagen die Brandenburgerinnen dem VfB Suhl am Samstag in eigener Halle letztlich verdient mit 2:3 (25:16, 8:25, 26:28, 25:12, 17:19).

Am kommenden Samstag in der zweiten Begegnung bei den Thüringerinnen wäre für die Potsdamerinnen im Falle einer weiteren Niederlage die Saison bereits beendet. Sollte es indes zu einer alles entscheidenden dritten Partie kommen, fände diese wiederum in Potsdam statt.

Einbruch im zweiten Satz

Vor 1067 Zuschauern in der MBS-Arena starteten die Gastgeberinnen souverän, um dann aber im zweiten Satz mit einer indiskutablen Leistung ein Debakel zu erleben. Ganze acht Punkte verbuchte die Mannschaft in diesem Durchgang gegen einen plötzlich wie entfesselt auftrumpfenden Gegner.

Im dritten Abschnitt fing sich der SC Potsdam zwar wieder. Doch in der Satzverlängerung bewies Suhl die besseren Nerven. Es spricht für die Moral des Bundesliga-Vierten, dass er nach derlei Rückschlägen noch den Tiebreak erreichte.

In diesem Entscheidungssatz war Suhl sofort hellwach, ging schnell mit 7:2 in Führung. Der Kontrahent kämpfte sich heran, glich beim 12:12 aus, musste sich dann aber mit dem fünften Matchball geschlagen geben.