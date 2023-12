Magdeburg - Der SC Magdeburg hat den Vertrag des dänischen Handball-Nationalspielers Michael Damgaard um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert. Der linke Rückraumspieler spielt bereits seit 2015 für den SCM und gewann in der Zeit unter anderem den DHB-Pokal, die deutsche Meisterschaft, die European League und die Champions League.

„Ich freue mich sehr, weiter für den SC Magdeburg spielen zu können und würde auch gerne länger mit meiner Familie in Magdeburg bleiben“, wird der 33-Jährige in der Vereinsmitteilung vom Freitag zitiert. Geschäftsführer Marc-Hendrik Schmedt nannte Damgaard „einen Leistungsträger“ und fügte hinzu: „Es tut uns gut, ihm im Kader zu haben.“ Aktuell laboriert Damgaard an einer Wadenverletzung, steht aber im Kader Dänemarks für die Europameisterschaft in Deutschland im Januar.