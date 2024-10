Keine 48 Stunden nach der Niederlage in der Champions League zeigt der SC Magdeburg in der Liga eine Energieleistung und siegt in Flensburg.

Flensburg - Titelverteidiger SC Magdeburg hat in der Bundesliga das Topspiel gewonnen. Bei der SG Flensburg-Handewitt siegten die Elbestädter mit 29:27 (17:13). Dabei war Omar Ingi Magnusson mit zehn Toren bester Magdeburger Schütze, dazu zeigte Torwart Sergey Hernandez gleich 14 Paraden. Mit acht Punkten aus fünf Spielen bleibt Magdeburg in der Spitzengruppe der Bundesliga.

Keine 48 Stunden nach der Niederlage gegen Kielce in der Champions League mussten die Magdeburger bereits zum Spitzenspiel in der Bundesliga antreten. Magdeburg hatte zunächst Probleme im Abschluss und geriet früh in Rückstand, erarbeitete sich aber dann ein Spiel auf Augenhöhe und ging seinerseits mit zwei Toren in Führung (8:6/14.). Trotz einiger Zeitstrafen gegen die Elbestädter bauten sie den Vorsprung bis zur Pause auf vier Treffer aus.

Torwart Hernandez am Ende entscheidend

Der SCM verpasste es nach dem Seitenwechsel mehrfach, auf fünf Tore davonzuziehen, scheiterte mehrfach an Torwart Benjamin Buric. Doch erst als Magdeburg in Unterzahl geriet, schaffte es Flensburg, den Rückstand auf zwei Treffer zu reduzieren (21:19/41.). In eigener Überzahl schluckte der SCM dann den Ausgleich, ließ aber nicht zu, dass die SG das Spiel drehte. Magdeburg merkte man die hohe Belastung der letzten Wochen an, doch mehrere Paraden von Hernandez nutzte der SCM wieder zu einem knappen Vorsprung (27:24/56.), den das Team über die Zeit brachte.